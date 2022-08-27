Россияне признались в раздражении из-за школьных чатов для родителей

27.08.2022 | 10:19

Большинство участников школьных родительских чатов в России признались в наличии поводов для раздражения. Об этом в субботу, 27 августа, пишут «Известия» со ссылкой на исследование «Лаборатории Касперского».

Исследование по заказу «Лаборатории Касперского» проводилось компанией Online Interviewer в мае–июне 2022 года. В нем приняли участие 2008 родителей и их детей школьного и дошкольного возраста.

73 процента респондентов состоят в родительских чатах. Из них 83 процента нашли на что пожаловаться. Так, 40 процентов родителей заявили, что недовольны выяснениями отношений другими участниками чата. 36 процентов раздражает, что другие родители не следят за историей сообщений и начинают переспрашивать или рассказывать одно и то же, а также высказывают мнение в неподходящий момент.

31 проценту родителей не нравятся переписки на посторонние темы, столько же недовольны, когда пишут ночью, поздно вечером или рано утром. Треть опрошенных пожаловались, что им сложно понять других родителей из-за большого количества ошибок или опечаток.

Больше половины опрошенных детей (52 процента) рассказали, что у них есть аналогичный чат с одноклассниками, еще у трети — с друзьями не из школы. При этом родители и учителя часто не знают о «секретных» чатах школьников.

Ранее исследование показало, что россияне стали на 20 процентов активнее брать кредиты в период с 5 по 19 августа по сравнению с аналогичным периодом июля. Активнее всего за оформлением таких кредитов обращались в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Омске и Красноярске. Основные запросы — 100 тысяч, 300 тысяч и 500 тысяч рублей.