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В стране и мире

Названы самые тщательно скрываемые тайны супругов друг от друга

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Сильнее всего партнеры стремятся скрыть друг от друга измену, заявил психолог Андрей Зберовский. В беседе с «Вечерней Москвой» он назвал и другие самые тщательно скрываемые тайны супругов, о которых они предпочитают молчать в общении между собой.

По словам специалиста, мужья и жены действительно чаще всего стремятся не признаваться в измене, если она была, и стараются как можно тщательнее оберегать этот секрет. Помимо этого, они предпочитают не афишировать все, что так или иначе было связано с их предыдущими отношениями. Так, вторым по популярности секретом является информация о внебрачных детях, которые родились у женщины или у мужчины на стороне, продолжил Зберовский.

Также супруги обычно скрывают друг от друга любое общение с бывшими возлюбленными. «Необязательно это измены, но люди могут дружить, созваниваться, поздравлять друг друга против воли нынешнего партнера», — рассказал психолог. Кроме того, чаще всего не признаются возлюбленные и в своих неудачных финансовых вложениях, например в финансовые пирамиды, отметил Зберовский.

И наконец, последняя распространенная тема для тайн в паре — это помощь в карьере от бывших любовников, родственников или друзей, заключил специалист.

Ранее психолог Кортни С. Уоррен назвала способ возобновить отношения с бывшим возлюбленным. Специалист рекомендовала, перед тем как принять решение о возвращении к экс-партнеру, нужно разобраться в причинах разрыва отношений и в том, что толкает к их возобновлению.

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Источник — lenta.ru
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