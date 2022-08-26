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В стране и мире

Назван способ сэкономить на ремонте

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Стоимость ремонта квартир в России значительно подорожала из-за роста цен на стройматериалы. Способ сэкономить на отделке жилья назвал «Телеканал 78».

Специалисты утверждают, что возможность потратить меньше средств на ремонт все еще есть, однако, чтобы получить качественно оформленную квартиру, нужно знать, на что не следует жалеть деньги. В противном случае есть риск потерять больше на исправлении дефектов.

Экономить не стоит на черновой отделке - выравнивании стен, потолков, инженерных коммуникациях и электрике. Дешевые материалы прослужат всего пару лет, тогда как более дорогие не потребуют ремонта в ближайшее время. Эксперты также советуют потратиться на профессионального дизайнера, который поможет спланировать и оформить квартирные изменения таким образом, чтобы сократить стоимость и время проведения работ.

В августе сообщалось, что за год ремонт в России стал дороже почти на 30 процентов. Цена на некоторые работы увеличилась вдвое, в том числе на устройство технического освещения. Такая динамика объясняется не только подорожанием материалов, но и повышением рабочими расценок и дефицитом строителей.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

Единственный способ экономии, это его не делать!

Гость||

На 30 процентов??? Может на 300?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Эксперты также советуют потратиться на профессионального дизайнера, который поможет спланировать и оформить квартирные изменения таким образом, чтобы сократить стоимость и время проведения работ.
Этот так сказать дизайнер бабла возьмет как за полремонта. А потом за ним еще электрики перерисовывать его почеркушки будут.

Гость||

Победил потолок, покрасил стены по советски)))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Эксперты также советуют
не учите жить, лучше помогите материально

Имя: Гость
Комментарий:

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