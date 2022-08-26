Диетолог назвала опасные последствия переедания арбуза

26.08.2022 | 16:15

Переедание арбуза может вызвать приступ мочекаменной болезни, вздутие живота и повышение уровня сахара в крови, предупредила врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. Опасные последствия переедания арбуза она назвала в беседе с «Москвой 24».

Людям с сахарным диабетом, инсулинорезистентностью и метаболическими нарушениями лучше воздержаться от чрезмерного употребления арбуза, предостерегла она. Также Королева призвала не увлекаться сладкой ягодой людям, у которых есть проблемы с кишечником. В противном случае, предупредила она, не избежать дискомфорта и вздутия живота.

Кроме того, диетолог объяснила, что если в мочевыводящих протоках есть камни, то при слишком большом объеме съеденного арбуза они могут начать двигаться, и скорее всего понадобится медицинская помощь. По ее словам, стоит употреблять не более 300 граммов мякоти арбуза в день.

Ранее диетолог Елена Соломатина сравнила полезные свойства дыни и арбуза. Специалист отметила, что в арбузе есть ликопин — мощный антиоксидант, а дыня содержит в четыре раза больше другого антиоксиданта — витамина С.