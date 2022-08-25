В стране и мире

Россияне перешли на новую модель потребления

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Россияне переходят на новую, бережливую модель потребления, выбирая товары по более низкой цене, сказал РИА «Новости» президент Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

«Покупатели стали чаще выбирать товары низшего ценового сегмента, все больше ориентируются на скидки», - отметил он. Основная доля расходов (почти 38 процентов) пришлась на продовольствие. Доля трат на непродовольственные товары упала с 41 до 36,8 процента.

Караваев также рассказал, что в ближайшее время в Россию зайдут бренды из Ирана, Китая, Индии и Турции, которые могут занять освободившиеся ниши в сегменте масс-маркета.

Ранее эксперты заметили парадоксальное потребительское поведение россиян - во втором квартале одновременно росли и норма потребления, и норма организованных сбережений граждан во вкладах. Однако в целом аналитики считают, что на качественном уровне ситуацию с потребительским спросом начиная с апреля можно охарактеризовать «как упали и лежим».

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Источник — lenta.ru
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Гость||

странно если бы было наоборот

Гость||

нищета?Когда рывок?А сетям все так же выгодно утилизировать еду?

Гость||

Новая модель потребления: питаться из помоек. Ни дня без новшеств.

Гость||

Именно наличие кредитов и рост цен является причиной обни щания населения!

Гость||

По скидке значит просрочка и привет ухудшения здоровья.

Имя: Гость
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