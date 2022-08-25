Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России

25.08.2022 | 15:42

В России увеличится штатная численность военнослужащих Вооруженных сил (ВС). Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, он опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ вступит в силу с 1 января 2023 года.

«Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих», — говорится в документе

Ранее Путин заявил, что в мире сегодня нет более эффективных Вооруженных сил, чем в России. Текущая ситуация в мире даст возможность еще больше усовершенствовать армию, считает президент. Глава государства также пообещал, что страна будет укреплять свои вооруженные силы, и назвал приоритетом для армии и флота России их оснащение новейшим вооружением.