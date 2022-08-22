С 1 сентября произойдет рост пособий, стипендий и зарплат

22.08.2022 | 10:35

Первый осенний месяц принесет радостные новости некоторым жителям России.

С сентября вступают в силу новые законы, которые касаются прибавки к зарплате, стипендиям, а также льгот, сообщает «Российская газета».

С 1 сентября в ряде субъектов РФ на 50 тысяч рублей будет повышено единовременное пособие для молодых специалистов, пришедших на работу в сельскохозяйственные организации и учреждения ветеринарии.

С осени 2022 года молодые педагоги, которые в год окончания учебного заведения устроились на полную ставку в специализированные школы и интернаты, кадетский корпус, колледжи, техникумы и училища, станут получать прибавку к зарплате.

Сначала по три тысячи рублей ежемесячно, во второй год работы - две тысячи, третий - тысячу рублей.

В некоторых областях России будет увеличен размер стипендий для студентов колледжей, техникумов и училищ. Например, размер академической стипендии в Костромской области увеличен на 151 рубль - с 487 до 638 рублей. Произойдет увеличение и социальной стипендии – с 730 до 957 рублей.