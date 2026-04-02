Россиянам собрались усложнить доступ к иностранным маркетплейсам

Совет Федерации подготовил новые требования к иностранным маркетплейсам, которые должны усложнить их работу в России или же в случае неисполнения требований закрыть им доступ на отечественный рынок. Об этом со ссылкой на текст рекомендаций, направленных в правительство комитетом по регламенту, пишут «Известия».

В том числе сенаторы предлагают обязать бизнес создавать юридические лица в России с ограничением иностранного участия и установить требования по минимальному уставному капиталу. Эти меры должны стать дополнением к требованиям закона по локализации иностранных маркетплейсов, который вступает в силу с 1 октября 2026 года.

Ужесточение, как указывается в обращении, связно с ростом сервисов трансграничной доставки и увеличением случаев нарушения законов. Это приводит к рискам для потребителей как в вопросе приобретения качественной и безопасной продукции, так в возможности возврата.

Отдельно сенаторы хотят закрепить требования для иностранного цифрового бизнеса по обязательному предоставлению отчетности в таможенные и налоговые органы, созданию службы поддержки для россиян и формированию страховых фондов для защиты потребителей.

Российские маркетплейсы занимают неоднозначную позицию по предложенным нововведениям. Источник в отрасли объяснил изданию, что участники рынка поддерживают давление на конкурентов, но, с другой стороны, опасаются применения к ним аналогичных мер за рубежом, что существенно ударит по их экономике.

Вместе с тем глава Общественного совета Роспотребнадзора Олег Павлов указал, что ужесточение требований позволит ограничивать доступ к российскому рынку иностранных площадок. Он привел к пример китайский маркетплейс Poizon, который запустил русскоязычную платформу, но не выполнил требования о локализации баз данных.

Ранее российские маркетплейсы попросили пересмотреть инициативу о поддержке «Почты России», указав, что предложенные меры приведут к монополизации рынка и росту цен на товары.