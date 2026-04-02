Россияне столкнулись с проблемами при использовании сервисов Apple

До конца 2026 года россияне могут лишиться последних доступных способов оплаты сервисов Apple, включая подарочные карты App Store. Об этом «Известиям» сообщили источники в IT-отрасли.

Издание отмечает, что с 1 апреля часть пользователей столкнулась с техническими сбоями в работе iCloud и App Store. В частности, в магазине приложений появлялось уведомление: «Ваша учетная запись временно недоступна».

Кроме того, пользователи сообщают о проблемах с оплатой через мобильные счета - платежи не проходят ни при покупке приложений, ни при пополнении внутреннего баланса.

В Роскомнадзоре заявили, что решения уполномоченных органов в отношении сервисов Apple в ведомство не поступали. Эксперты связывают происходящее с продолжающимися ограничениями работы компании в России и сокращением уровня поддержки в регионе.

31 марта стало известно, что Минцифры захотело запретить россиянам оплачивать сервисы в магазине приложений App Store с мобильного счета. Таким образом в ведомстве захотели принудить компанию вернуть российские приложения, которые удалили из магазина в 2022 году. Также подчеркивалось, что корпорация не соблюдает российское законодательство, в частности, не удаляет из российского App Store VPN-сервисы, как того требовал Роскомнадзор.

