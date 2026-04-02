Вывоз бензина из России запретили

Запрет на экспорт бензина из России со 2 апреля распространяется на его непосредственных производителей. Ограничения введены на период до 31 июля 2026 года, говорится в сообщении на сайте правительства.

Решение объясняется необходимостью «сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ». Также на него повлиял рост мировых цен на нефть из-за операции Израиля и США в Иране.

Как и во время предыдущих ограничений, запрет не распространяется на поставки по международным межправительственным соглашениям. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-премьер Александр Новак в рамках коллегии Минэнерго, состоявшейся на прошлой неделе, предупредил об угрозе стабильности топливного рынка в стране. Он подчеркнул, что ситуация складывается сложная и принимать какие-то меры следует «очень срочно».

В пятницу, 27 марта, чиновник провел совещание с участием крупнейших нефтяных компаний, по итогам которого, как сообщают источники, и было принято решение о запрете экспорта.

Повлиять на него также могли возобновившиеся атаки беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), что приводит к росту числа внеплановых ремонтов.