Россияне стали меньше интересоваться туризмом

Россияне стали меньше интересоваться туризмом — спрос на соответствующие виды услуг в первом квартале 2026 года упал. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Покупательная способность россиян падает. По статистике «Яндекса», количество поисковых запросов на отдых в России упало на 30 процентов», — заявил вице-президент АТОР по внутреннему туризму, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

По прогнозам на оставшийся год, НДС, тарифы на перевозку и рост издержек отельеров будут толкать стоимость туров вверх. Однако конкуренция со стороны зарубежных направлений, возможное укрепление рубля и вынужденная экономия туристов могут сдержать рост цен в массовом сегменте.

Согласно данным Минэкономразвития, на которые ссылается АТОР, в первом квартале 2026 года туристические услуги выросли в цене на 14,5 процента и дорожают в 1,5 раза быстрее, чем в 2025-м.

Ранее эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр предупредила россиян о росте цен на авиабилеты. По ее словам, в среднем они подорожали на 7-15 процентов в зависимости от авиакомпании.

