В МВД прокомментировали сообщения о досмотрах телефонов россиян для поиска VPN

В МВД России назвали недостоверной информацию о проводимых сотрудниками полиции проверках телефонов граждан на наличие VPN-сервисов и мессенджеров. Как сообщили в киберполиции, распространяемые в ряде Telegram-каналов сообщения не соответствует действительности.

Эти посты появляются с целью повысить социальную напряженность, отметили в ведомстве. Никаких осмотров телефонов россиян не проводится.

В МВД пояснили, что само по себе использование VPN-сервисов не нарушает российское законодательство. Вместе с тем запрещено рекламировать способы обхода ограничений доступа к противоправному контенту. Подобные интернет-ресурсы блокируются.

В МВД предупредили о возможных рисках использования VPN-сервисов, которые увеличивают возможность утечек данных, но не влекут какой-либо правовой ответственности.

Ранее ведомство опровергло наличие памятки якобы от МВД России, в которой утверждается, что специальные патрули будут проверять телефоны граждан.