У россиянина образовалась дыра в сердце после визита к стоматологу

У жителя Москвы образовалась дыра в сердце после визита к стоматологу. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

Россиянин пояснил, что не раз обращался за помощью в 62-ю стоматологическую поликлинику. Жалоб на учреждение не возникало. Но в декабре 2024 года врачи клиники настоятельно рекомендовали ему вырвать больной зуб и заменить имплантом — он последовал совету. Спустя девять месяцев горожанин впервые в жизни сделал УЗИ сердца и узнал от кардиолога о перенесенном «на ногах» инфаркте.

Медик объяснил, что у него в сердце поселилась колония бактерий, которая буквально «прогрызла» там дыру. Пострадавший предположил, что это могло произойти из-за некачественного импланта. В то же время пациент видел, как распаковывали конструкцию, как в импланте оказались бактерии он до конца не понимает.

Москвичу понадобилась госпитализация. В ГКБ им. Юдина его прооперировали и установили аортальный и митральный клапаны. Мужчина стал идти на поправку. Тем не менее его мучает бессонница.

Пациент направил жалобу местному депутату и руководству поликлиники — там заверили, что уже уволили хирурга, ставившего имплант. Также мужчина написал заявление в Следственный комитет России.

Ранее сообщалось, что домашний стоматолог из Ингушетии получил срок за обман пациентов.

