В России высказались о сроке начала массового лечения рака вакцинацией

Вакцинация - одно из самых передовых направлений медицины в России, которое в обозримом будущем может стать основным методом лечения от рака, рассказал депутат Госдумы Алексей Куринный. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее в Минздраве сообщили, что в России первый пациент получил персонализированную вакцину от рака. В пресс-службе ведомства разъяснили, что в НМИЦ радиологии впервые в клинической практике применили персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину «НЕООНКОВАК» у пациента с меланомой кожи.

Депутат отметил, что с точки зрения вклада в лечение онкологических заболеваний, использование вакцины является одним из самых передовых направлений медицинской науки в России. Он также предположил, что в течение 20 лет вакцину запустят в серийное производство.

«Иммунология - это будущее. Я абсолютно уверен, что в течение ближайших 15-20 лет это будет основной метод лечения онкологических заболеваний. При этом все на сегодня существующие классические хирургические, радиологические методы и химиотерапия станут вспомогательными», - сказал Куринный.

В середине марта стало известно, что Минздрав РФ разработал проект по включению онковакцин в бесплатную медпомощь. Предлагалось включить пептидную вакцину «Онкопепт» для борьбы с колоректальным раком, персонализированную терапию мРНК-вакциной, а также Т-клеточную иммунотерапию.

