Сетевое издание|18+|Воскресенье|21 авг 2022|16:05
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+28oC
+29oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+30oC
+31oC
Завтра | Ясно |

В стране и мире

Профсоюзы предложили страховать россиян от потери работы

Печать
Telegram

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила изменить выплаты пособий по безработице, создав новый вид социального страхования. Соответствующее письмо зампредседателя ФНПР Сергей Некрасов направил заместителю министра труда и социальной защиты Елене Мухтияровой, сообщает РБК.

Профсоюзы предполагают, что новый вид страхования будет обязательным для всех типов занятости. Действовать он будет в случае возникновения задолженности со стороны работодателя, потери работы или перевода на режим неполного рабочего времени, а также простоя.

«Финансирование расходов на страхование может осуществляться, например, за счет средств, уплачиваемых работниками в виде 1–1,5 процентного пункта налога на доходы физических лиц (НДФЛ)», - говорится в письме.

Страховщиком предлагается сделать Фонд пенсионного и социального страхования, который учредят 1 января 2023 года. По мнению авторов документа, такой подход позволит поднять уровень доходов и качество жизни работающих и безработных граждан.

Ранее стало известно, что Минтруд России прогнозирует пик роста напряженности на рынке труда на конец 2022-го - начало 2023 года. В ведомстве подчеркнули, что в условиях санкционного давления «необходимо своевременно принять меры по поддержке занятости населения и рынка труда».

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте