Профсоюзы предложили страховать россиян от потери работы

21.08.2022 | 14:45

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила изменить выплаты пособий по безработице, создав новый вид социального страхования. Соответствующее письмо зампредседателя ФНПР Сергей Некрасов направил заместителю министра труда и социальной защиты Елене Мухтияровой, сообщает РБК.

Профсоюзы предполагают, что новый вид страхования будет обязательным для всех типов занятости. Действовать он будет в случае возникновения задолженности со стороны работодателя, потери работы или перевода на режим неполного рабочего времени, а также простоя.

«Финансирование расходов на страхование может осуществляться, например, за счет средств, уплачиваемых работниками в виде 1–1,5 процентного пункта налога на доходы физических лиц (НДФЛ)», - говорится в письме.

Страховщиком предлагается сделать Фонд пенсионного и социального страхования, который учредят 1 января 2023 года. По мнению авторов документа, такой подход позволит поднять уровень доходов и качество жизни работающих и безработных граждан.

Ранее стало известно, что Минтруд России прогнозирует пик роста напряженности на рынке труда на конец 2022-го - начало 2023 года. В ведомстве подчеркнули, что в условиях санкционного давления «необходимо своевременно принять меры по поддержке занятости населения и рынка труда».