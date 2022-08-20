ВОЗ призвала увеличить число вакцинируемых и носить маски

20.08.2022 | 11:18

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала увеличить число вакцинируемых от коронавируса и носить маски в общественных местах для защиты от омикрон-штамма осенью и зимой. Об этом сообщает РИА Новости.

В Европейском бюро организации отметили, что ситуация с коронавирусом варьируется от страны к стране. При этом решающее значение в борьбе с инфекцией будет иметь увеличение числа вакцинируемых, введение второй бустерной дозы людям с ослабленным иммунитетом и их близким старше пяти лет, а также «рассмотрение возможности предложения второй бустерной дозы конкретным группам риска по крайней мере через три месяца после их последней вакцинации».

Кроме того, рекомендуется носить маски в закрытых помещениях и в общественном транспорте, а также обеспечивать вентиляцию в многолюдных местах. Также важно использовать «строгие терапевтические протоколы» для тех, у кого есть риск тяжелого заболевания.

Ранее председатель Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации Алехандро Кравиото назвал ограничения по количеству прививок от COVID-19. Он заявил, что повторное введение бустерной вакцины от COVID-19 рекомендуется только для людей, имеющих повышенные риски осложнений.