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В стране и мире

ВОЗ призвала увеличить число вакцинируемых и носить маски

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала увеличить число вакцинируемых от коронавируса и носить маски в общественных местах для защиты от омикрон-штамма осенью и зимой. Об этом сообщает РИА Новости.

В Европейском бюро организации отметили, что ситуация с коронавирусом варьируется от страны к стране. При этом решающее значение в борьбе с инфекцией будет иметь увеличение числа вакцинируемых, введение второй бустерной дозы людям с ослабленным иммунитетом и их близким старше пяти лет, а также «рассмотрение возможности предложения второй бустерной дозы конкретным группам риска по крайней мере через три месяца после их последней вакцинации».

Кроме того, рекомендуется носить маски в закрытых помещениях и в общественном транспорте, а также обеспечивать вентиляцию в многолюдных местах. Также важно использовать «строгие терапевтические протоколы» для тех, у кого есть риск тяжелого заболевания.

Ранее председатель Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации Алехандро Кравиото назвал ограничения по количеству прививок от COVID-19. Он заявил, что повторное введение бустерной вакцины от COVID-19 рекомендуется только для людей, имеющих повышенные риски осложнений.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

Нужно в срочном порядке привить всех чиновников, по семь раз!

Гость||

Разумеется надо, но не горят желанием.

Гость||

Гость писал(a):

Нужно в срочном порядке привить всех чиновников, по семь ра
Обязательно бустерной дозой.

Гость||

А Путин носит маску?

Гость||

В Бристоле были классные маски с прорезями для ушей.

Гость||

Пошли они в жопу, твари!

Имя: Гость
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