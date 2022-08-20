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В стране и мире

В МИД России назвали доллар и евро «токсичными» валютами

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Россия будет уходить от ставших «токсичными» доллара и евро в торгово-экономических и инвестиционных связях с партнерами. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

Дипломат отметил, что единственным способом гарантировать стабильность является переход на расчеты в «приемлемых альтернативных, прежде всего национальных валютах». По его словам, многие страны задумались о дедолларизации, увидев санкционную политику Запада в отношении Москвы.

В июне помощник президента России Максим Орешкин подчеркнул, что доллар превратился в наркотик, на который подсадили весь мир. «Конечно, отказ от наркотика - непростая история. Но осознание того, что это наркотик, а не благо, в мире сейчас растет, в большей части этого мира», — сказал он.

В марте президент России Владимир Путин сообщил о решении в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли. Он объяснил, что Москва отказывается принимать оплату в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

Переходим на полезные тугрики

Гость||

В июне жители России вывели за рубеж свыше 266 млрд руб., что эквивалентно $4,7 млрд. По мнению экспертов, граждане заняты поиском альтернативных способов хранения своих сбережений. К этому их подтолкнули новые банковские комиссии и введенные Центробанком ограничения.

Гость||

А я народный рубль, и я в руках народа,

Который строит мир и к миру мир зовет,

И всем врагам назло я крепну год от года.

А ну, посторонись -Российский рубль идет!

Источник: Сергей михалков

Гость||

всё вокруг стабильно

крепкий курс рубля

каменные нервы

плоская земля

Гость||

"плоская земля"

Ну не квадратная же

Гость||

Теперь дышать будем нашими, деревянными!

Имя: Гость
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