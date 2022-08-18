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В стране и мире

В России призвали разобраться с фальшивой сайрой

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Ассоциации рыбохозяйственных промпредприятий Приморья (АРПП) призвала Минпромторг вмешаться в ситуацию с ростом контрафактных рыбных консервов и разобраться с фальшивой сайрой в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ». По данным участников рынка, с 2020 года увеличились случаи подмены в консервах дорогой сайры на более дешевые сардины и сельдь, объемы таких банок исчисляются миллионами.

По оценкам АРПП, в 2021 году оптовая стоимость сырья для банки консервированной сайры составляла 65 рублей, сардины - 16 рублей. В ассоциации добавили, что автоматизированная информационная система «Меркурий» отслеживает получение сырья и изготовление продукции, «фиксируя момент "превращения" консервов с дешевой рыбой в дорогую». Тем не менее контрафакт успевают реализовывать.

Как объяснили представители ассоциации, полномочия изъять или арестовать контрафактные консервы есть только у Роспотребнадзора. Но эксперты имеют право проверять товары только органолептическим методом, то есть опираясь на зрение, вкус и обоняние. Однако на вкус отличить одну рыбу от другой эксперты не могут, а для модернизации лабораторий, где ведомство могло бы определять продукт по ДНК, бюджет средства не выделяет. При этом подходящие лаборатории есть у Россельхознадзора, но действующие нормы не позволяют ведомству использовать результаты исследования сторонней структуры, пожаловались промышленники.

В начале июля Роскачество обнаружило паразитов в консервах из горбуши и нерки. Личинки обнаружены в продукции, произведенной в Московской и Псковской областях, а также в Приморском крае.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

У нас вся страна фальшивая.

Не одна проверка не поможет ...

Гость||

До этого почему никто не видел нарушение сан.эпидем.норм и подделок? Как и не видели рыбу из Китая загрязненную ртутью и другими тяжелыми металлами? Вообще непонятно как какие-то частные лавочки с непонятной антисанитарией и контролем качества именуемой у нас ТУ(техусловие, придуманное на коленке) попадает на прилавок магазинов? Верней все знают, но почему допускают контролирующие органы?

Гость||

Все кругом поддельное. Масло автомобильное замучаешься гадать и определять - настоящее или паль задорого. Теперь еще и сайра эта. Что за народ, только бы наи..ть других!

Гость||

11:34 Время такое, будь начеку, гляди в оба, а лучше не покупай, жди хороших времён.

Гость||

Фальшей пропитана вся наша непутевая страна! Чего тут удивляться!

Имя: Гость
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