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В стране и мире

Российские магазины начнут продавать просрочку

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Российские магазины намерены продавать просроченные продукты, чтобы снизить объем пищевых отходов, отправляемых на мусорные полигоны. Сделать это планируется с помощью продажи просроченных продуктов производителям кормов и удобрений. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на документы по управлению устойчивым развитием ритейл-компании «Магнит».

В компании намерены оптимизировать свои закупки у поставщиков, передавать продукты на переработку, а также продавать просроченные продукты с истекшим сроком годности контрагентам.

«Компания намерена протестировать реализацию продуктов питания, пришедших в негодность - они испорчены или их срок годности истек, тем компаниям, которые производят корма и удобрения. Пилот проведут в рамках действующего законодательства. Мы планируем определить товары, которые утратили потребительские свойства, но представляют ценность для специализированных переработчиков», - пояснили в компании.

Отмечается, что сейчас ритейлер ищет интересантов и прорабатывает механизм работы инициативы, а после пробы проекта примет решение о возможном его развитии.

Ранее сообщалось, что в России захотели использовать в строительстве домов отходы. Ученые из московского НИТУ «МИСИС» и Белорусского государственного технологического университета предложили делать кирпичи из отходов в сточных водах.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

Девочка "секонд хэнд" живет в доме из отходов и питается просрочкой. Вот он, идеал властителей всея мира.

Гость||

я лучше куплю еду на авито или юле

Гость||

Опять продавать? Уж старикам бы хоть раздавали бы бесплатно буржуины удушаться за прокисшее подобие молока или сыра. ДАЖЕ НА ОТХОДАХ ДЛЯ СВИНЕЙ И ТО ХОТЯТ РАЗЖИТЬСЯ!!!

Гость||

Если с чем-то не получается бороться - возглавь.

Гость||

Видать дела совсем плохи!?

Гость||

В магните даже не просроченую колбасу нельзя есть она изначально для нормального большинства людей - отходы!

Гость||

Подачки предвыборные народу, с барского плеча- отходы?

Гость||

(Отмечается, что сейчас ритейлер ищет интересантов и прорабатывает механизм работы инициативы).0--0--- Интересантов они ищут накормить отбросами!? Прорабатывает механизм работы инциативы ----не отходя от помоечных контейнеров! Какие жадные люди!

Гость||

Гость писал(a):

ДАЖЕ НА ОТХОДАХ ДЛЯ СВИНЕЙ И ТО ХОТЯТ РАЗЖИТЬСЯ!!!
Свиньи обдрищутся и приплода не дадут с такого корма.

Гость||

(Ученые из московского НИТУ «МИСИС» и Белорусского государственного технологического университета предложили делать кирпичи из отходов в сточных водах.) -- Как раз для новых поселенцев в резервацию Зари! Кушайте отходы и живите в отходах пейте воду из канализации и чипы на лоб чтобы не сбежали и на морды маски. Прекрасные перспективы!

Гость||

В древнем Риме большинство рабов трудились на латифундиях, их держали в колодках и кормили отнюдь не деликатесами. Основу рациона сельского раба составляла пшеница. Ячмень римляне также выращивали, но считали его кормом для скота, ячменной кашей кормили только гладиаторов, для укрепления мускулатуры

Гость||

щедрость от олигархической системы

Гость||

Гость писал(a):

Ячмень римляне также выращивали, но считали его кормом для скота, ячменной кашей кормили только гладиаторов, для укрепления мускулатуры
Гость писал(a):
Ячмень римляне также выращивали, но считали его кормом для скота, ячменной кашей кормили только гладиаторов, для укрепления мускулатуры
Получается,что я вармии (стройбат,дикая дивизия,1984-1986) из меня гладиатора выращивали?!

Гость||

Может война мешает?

Гость||

Это прорыв или ещё рывок нужен?

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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