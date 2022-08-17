В Госдуме предложили списать ипотеку части россиян

17.08.2022 | 15:51

В Госдуме предложили списывать часть ипотечного кредита россиянам при рождении второго и последующих детей. С такой инициативой выступила замглавы комитета по вопросам семьи Татьяна Буцкая, пишет РИА Новости.

«А почему бы при рождении второго, третьего ребенка не списывать с семьи часть вот этого ипотечного кредита. Чтобы, например, при рождении третьего ребенка ипотека бы закрывалась — можно», — заявила депутат.

По словам парламентария, подобная мера стала бы решением важной проблемы для семьи. «Вероятно, это получится даже больше, чем миллион, но это совершенно конкретная помощь, которая не уйдет "направо, налево"», — добавила Буцкая.

Ранее россиянам, которые потеряли кормильца или стали нетрудоспособными, предложили списать долги по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). С такой инициативой выступила Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН). Предполагается, что такая мера решит проблему общей задолженности населения.