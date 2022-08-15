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В стране и мире

Wildberries стал «Ягодками»

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Интернет-маркетплейс Wildberries сменил название и теперь называется «Ягодки». Новое наименование размещено на сайте площадки.

Оформление верхней части сайта при этом похоже на стиль баннера, посвященного акции «Черная пятница». На объявлении, оформленном с использованием различных ягод, сообщается о последней неделе действия скидок на некоторые категории товаров.

В начале июня основательница и основной владелец Wildberries Татьяна Бакальчук анонсировала скорую смену названия, однако не уточняла, каким будет новый вариант. Предпринимательница отмечала только, что новое название может быть на русском языке. Так она отреагировала на слова министра промышленности и торговли Дениса Мантурова о «засилье иностранных наименований» в ретейле и промышленности.

«Я не могу обещать, что мы сделаем ребрендинг. Подумаем», — говорила Бакальчук, выступая на форуме «Неделя российского ретейла».

Также Мантуров критиковал Wildberries за больше количество контрафактного товара, реализуемого на площадке. При этом министр отмечал, что компания уже разработала свою систему контроля качества.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

Масть сменил, ягода малина ты манила, купить звала...

Гость||

У них вроде бы сеть в некоторых европейских странах и в США. Там тоже сменят на русское название?

Гость||

Вывеска на русском, а товар то заграничный. Идите до конца, патриоты. Предлагайте сплошь российское.

Гость||

Это ещё ягодки, скоро пойдут цветочки импортозамешения и параллельного импорта))

Гость||

лапти, кора дуба, боярышник - наши скрепные товары...

Гость||

у вас сало и горилка.

Гость||

Не обезьянничай, тролль! На хороший комент ума не хватает?))

Имя: Гость
Комментарий:

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