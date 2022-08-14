Россиян предупредили о риске нехватки картофеля фри

14.08.2022 | 15:09

В российских ресторанах ​наблюдается дефицит картофеля, который необходим для приготовления фри. О риске нехватки продукта предупредил ресторатор и соучредитель московских баров Stereo People Group Андрей Третьяков, его слова приводит «Газета.ру».

Третьяков объяснил, что все трудности связаны с нарушенной логистикой и уходом иностранных брендов с российского рынка. Подходящий картофель исчезнет не навсегда, но стоит быть готовыми к длительным перерывам в поставках, признал Третьяков.

«Мы перепробовали 12 видов для приготовления фирменного фри, но лишь один еле-еле подошел нам», - поделился он.

Ранее о проблемах с таким картофелем рассказал гендиректор сети ресторанов быстрого питания «Вкусно - и точка», которая стала преемником «Макдоналдса», Олег Пароев. По его словам, проблемы вызваны отказом крупнейших иностранных производителей поставлять данную продукцию в Россию.