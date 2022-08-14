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В стране и мире

Россиян предупредили о риске нехватки картофеля фри

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В российских ресторанах ​наблюдается дефицит картофеля, который необходим для приготовления фри. О риске нехватки продукта предупредил ресторатор и соучредитель московских баров Stereo People Group Андрей Третьяков, его слова приводит «Газета.ру».

Третьяков объяснил, что все трудности связаны с нарушенной логистикой и уходом иностранных брендов с российского рынка. Подходящий картофель исчезнет не навсегда, но стоит быть готовыми к длительным перерывам в поставках, признал Третьяков.

«Мы перепробовали 12 видов для приготовления фирменного фри, но лишь один еле-еле подошел нам», - поделился он.

Ранее о проблемах с таким картофелем рассказал гендиректор сети ресторанов быстрого питания «Вкусно - и точка», которая стала преемником «Макдоналдса», Олег Пароев. По его словам, проблемы вызваны отказом крупнейших иностранных производителей поставлять данную продукцию в Россию.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

А к Лукашенко не пробовали обращаться? что то нас дурят, уж картошку от иностранных поставщиков)))))

Гость||

Новости сверхдержавы

Гость||

Главное чтобы картошка ЖРИ была. А этот крахмал погоды не играет.

Гость||

Фри, нам и в мундире пойдет.

Гость||

Какая жаль! Как же мы жили то при СССР без фри , ужасть сплошная .))))))

Гость||

Меньше будет заболеваний желудочно-кишечного тракта, картофель фри провоцирует их, но почему то об этом молчат гастроэнтерологи.

Гость||

мдя...нация глядишь здоровее будет.

Гость||

Гость писал(a):

картофель фри провоцирует их
это ты просто придумал

Гость||

Гость писал(a):

нация глядишь здоровее будет.
будет, если перестанет курить, жрать алкоголь, мучное и сладкое.

Гость||

это прорыв

Гость||

Также как и накалывают и с пшеницей! Что наши прадеды хлеб готовить не умели из той что у нас растет? За чем вести муку из других регионов?

Гость||

Гость писал(a):

Фри, нам и в мундире пойдет.
Фри вкусней! Все жареное вкусней!

Гость||

А хамон когда снова завозить начнут?

Гость||

Гость писал(a):

А к Лукашенко не пробовали обращаться? что то нас дурят, уж картошку от иностранных поставщиков)))))
А что все молочка белорусская теперь плывет в россию больше нет нарушений

Гость||

Гость писал(a):

А хамон когда снова завозить начнут?
Тоже интересно?

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Имя: Гость
Комментарий:

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