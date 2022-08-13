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В стране и мире

В МИД допустили расширение географии спецоперации России

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Накачка Украины западными дальнобойными системами вооружений приведет к расширению географических задач российской спецоперации. Такое развитие событий допустил директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев, передает ТАСС.

Представитель ведомства подчеркнул, что ранее о том, что массированные поставки Киеву западного оружия не скажутся на ходе и сроках специальной операции, уже высказывался глава МИД Сергей Лавров.

«Накачка Украины более дальнобойными оружейными системами приведет к тому, что географические задачи спецоперации будут отодвигаться еще дальше», — заявил Дарчиев. Он добавил, что Россия не может допустить наличия представляющих прямую угрозу вооружений на территории республик Донбасса.

Об уже произошедшем расширении географии спецоперации на Украине Лавров сообщил в июле. По его словам, задачи изменились и теперь включают в себя не только территории Донецкой и Луганской народных республик, но и Херсонскую и Запорожскую области и ряд других территорий. Лавров подчеркнул, что по мере предоставления Западом все более дальнобойного оружия Киеву географические цели операции будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше.

Впоследствии министр обороны США Ллойд Остин признался, что слова министра иностранных дел России не удивили Вашингтон и его союзников.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

Ватные опять обосрались, но стоят в в величественной позе с горделивыми лицами.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Ви есть огорчаэ, возмущаэ и вопиэ

Гость||

Дмитрий Н. Мотовилов писал(а):

> Ви есть огорчаэ, возмущаэ и вопиэ :D

Моть, это что за ватное наречие? Ни на украинский, ни на русский не похоже.

Гость||

Гость писал(a):

помощью в решении проблемы с оплатой труда
Гость писал(a):
даже не подозревали, что можем быть обмануты
Гость писал(a):
Работаем без трудового договора. Наши требования не были удовлетворены
С чего бы это, никогда ж такого не было. фейк поди.

Гость||

"О себе он говорит как о патриоте и не думал,.."

Теперь будет думать.

Гость||

Гость писал(а):

> Ватные опять обосрались, но стоят в в величественной позе с горделивыми

> лицами.

Пишет иноагент

Дмитрий Н. Мотовилов||

Вангую, что Латвию неспроста толкают в кандидаты

на размещение СЗО. Экзогосударства восточной

Европы, согласно плану Олбрайт- Клинтон,

не предусмотрены в списке её будущего.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Об уже произошедшем расширении географии спецоперации на Украине Лавров сообщил в июле
А за чей счёт банкет, он не сообщил? Кто все эти специальные хирургические вмешательства должен оплачивать?

Гость||

Гость писал(a):

А за чей счёт банкет, он не сообщил? Кто все эти специальные хирургические вмешательства должен оплачивать?
За твой! Он сам-то не работает, а деньги-то ему на операции нужны

Гость||

Гость писал(а):

> А за чей счёт банкет,

> он не сообщил? Кто все эти специальные хирургические вмешательства должен

> оплачивать?

С какой целью интересуешься?

Гость||

Мотовилов ещё и геополитик.Всесторонне развитая личность вселенского масштаба.

Гость||

Гость писал(a):

С какой целью интересуешься?
Беспокоюсь, что на всё денег не хватит, и, не дай бог, его (Лаврова) падчерице не хватит не оплату её лондонской кваритиры, может ей помощь нужна?

Гость||

Русский солдат омоет сапоги в Индийском океане. Ну и кто оказался прав? Я!» — констатировал Жириновский в интервью «Комсомольской правде

Гость||

Гость писал(a):

Я не хочу объяснять, почему бессмысленно выходить
Выученная беспомощность в масштабах страны

Гость||

Ты бы вместо размышлений о свободе других, подумал бы о том, - где твоя свобода.

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Имя: Гость
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