В МИД допустили расширение географии спецоперации России

13.08.2022 | 12:37

Накачка Украины западными дальнобойными системами вооружений приведет к расширению географических задач российской спецоперации. Такое развитие событий допустил директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев, передает ТАСС.

Представитель ведомства подчеркнул, что ранее о том, что массированные поставки Киеву западного оружия не скажутся на ходе и сроках специальной операции, уже высказывался глава МИД Сергей Лавров.

«Накачка Украины более дальнобойными оружейными системами приведет к тому, что географические задачи спецоперации будут отодвигаться еще дальше», — заявил Дарчиев. Он добавил, что Россия не может допустить наличия представляющих прямую угрозу вооружений на территории республик Донбасса.

Об уже произошедшем расширении географии спецоперации на Украине Лавров сообщил в июле. По его словам, задачи изменились и теперь включают в себя не только территории Донецкой и Луганской народных республик, но и Херсонскую и Запорожскую области и ряд других территорий. Лавров подчеркнул, что по мере предоставления Западом все более дальнобойного оружия Киеву географические цели операции будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше.

Впоследствии министр обороны США Ллойд Остин признался, что слова министра иностранных дел России не удивили Вашингтон и его союзников.