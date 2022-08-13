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В стране и мире

Европа начала поставлять в Россию больше лекарств и косметики

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Страны Европы нарастили поставки лекарственных препаратов и косметики в Россию. Также вырос экспорт промышленного оборудования. Об этом сообщает РБК.

По информации агентства, в июне экспорт товаров из Европы в Россию частично восстановился, увеличившись на 18 процентов в сравнении с маем. Крупнейшим экспортером стала Германия, а на втором месте разместилась Италия. Также заметно выросли поставки из Польши и стран Балтии, следует из данных Eurostat.

Поставки промышленного оборудования и лекарств начали увеличиваться в марте на фоне опасения, что эти сектора могут затронуть антироссийские санкции. По итогам июня рост по отношению к маю составил 21 процент.

В свою очередь, экспорт косметики и парфюмерии поднялся на 38 процентов, изделий из пластмасс — на 16 процентов, электрооборудования и компонентов к нему — на 7 процентов, а контрольных, оптических и измерительных медицинских приборов — на 38 процентов. При этом поставки по этим категориям в 2021 году были заметно выше.

Ранее сообщалось, что через несколько лет Россия может практически полностью отказаться от иностранных лекарств, а также поставлять за рубеж не менее 50 отечественных препаратов. Сейчас большую часть российского рынка лекарств занимают иностранные производители.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ранее сообщалось, что через несколько лет Россия может практически полностью отказаться от иностранных лекарств, а также поставлять за рубеж не менее 50 отечественных препаратов. Сейчас большую часть российского рынка лекарств занимают иностранные производители.
Может? А мой сосед-алкоголик может бросить пить и стать директором IT компании. А может и не стать

Гость||

Значит договорились милиардеры! Сейчас по нефти и газу договорятся и всё забудется.

Гость||

Это вряд ли, девать некуда , вот и гонят таблетки и косметику . А больше нечего, природных ресурсов нет, а денежку надо где-то брать, зима на носу....

Гость||

Это никчемная брехня. Косметические магазины стоят полупустые, а лекарств некоторых нужных ни в одной аптеке не найдешь. Врут и не краснеют!

Гость||

Гость писал(a):

денежку надо где-то брать, зима на носу....
ты лучше подумай, где тебе денежки брать, чем о других волноваться.

Гость||

Позорище лекарств своих не делаем. Помазюкалки бабские и те изза границы везем. Вяликия

Гость||

Ну лекарства у нас самые лучшие в мире.

Напрмер СОДА от ИЗЖОГИ!

А помазульки бабские, СВЕКЛА для румянца, МЕЛ для пудры!

ДАААА и КРАСНАЯ МОСКВА духи в промежность.

Гость||

20:55 А это пусть государство думает, как и чем кормить будет всех! А что, раз взялся за гуж не говори что не дюж.

Имя: Гость
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