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Минсельхоз успокоил россиян насчет кормов для домашних животных

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Владельцев домашних животных успокоили насчет наличия кормов в России на фоне ухода иностранных брендов. Министерство сельского хозяйства в своем Telegram-канале сообщило, что выпуск отечественных кормов может покрыть основную часть внутренних потребностей.

В прошлом году производство выросло на 10,8 процента, а в этом - на 8 процентов. По данным ведомства, объемы выпуска позволяют даже поставлять российские корма за рубеж. Минсельхоз отмечает, что с уходом с российского рынка отдельных импортных брендов у отечественных производителей появится дополнительный стимул расширять ассортимент и наращивать мощности.

Сообщение министерства стало реакцией на заявление американского производителя кормов для кошек и собак Purina о приостановке на неопределенный срок производства и продажи некоторых видов продукции в России. Компания отметила, что речь идет о кормах Friskies для кошек и для собак, Cat Chow, Dog Chow, Gourmet и Darling Dog. Продажи товаров Purina One, Purina One Dog, Felix, Proplan пока продолжаются.

С начала февраля по начало июня 2022 года в России взлетели цены на корма для домашних животных. Сильнее всего инфляция ударила по товарам для собак - их стоимость выросла на 24 процента. В начале февраля цена составила в среднем 450 рублей, с 14 по 20 марта - 533 рубля, в июне он стоил 559 рублей. В свою очередь, корм для кошек в начале февраля стоил 30 рублей, весной его стоимость выросла до 36 рублей, однако к июню товар снова немного подешевел - до 34 рублей.

Тем временем президент России Владимир Путин удивился иностранному происхождению кормов для животных и счел ориентированную на импорт рыночную конъюнктуру глупостью. Так он отреагировал на слова главы Республики Мордовия Артема Здунова о том, что в регионе наращивается производство кормов для домашних животных, поскольку ранее рынок практически полностью был импортным.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

брешут опять

Гость||

путин удивился, хаха, не знал что у нас все импортное, думал только галоши

Гость||

а они будут жрать наши корма? вряд ли

Гость||

penzainform.ru писал(a):

президент России Владимир Путин удивился иностранному происхождению кормов для животных
Скажите ему наконец, что гвозди и скрепки у нас тоже иностранные

Гость||

у меня кошка наши кора не ест, а если немного съест, то сразу блюёт

Гость||

Гость писал(a):

удивился иностранному происхождению кормов для животных
Странно что не знал. У него же собака есть, чем он ее кормит то. Ходит наверное в магазин, покупает или на Озоне заказывает. Неужели не видит что его собака ест.

Гость||

Гость писал(a):

у меня кошка наши кора не ест, а если немного съест, то сразу блюёт
я свою тоже на отечественный хотел перевести. Купил пакет - он оказался внутри вонючим и пережаренным, купил второй этого же производителя - такой же. Стал брать другого производителя, но тоже нашего, - так кошка блевать начала. пришлось обратно вернуться на дорогой импортный.

Гость||

А буртасам будут корм для домашних животных раздавать? Или им пока на подножном корму существовать?

Гость||

Даешь каждому буртасу по мешку!

Гость||

Пусть мышами и супчиком питается.

Имя: Гость
Комментарий:

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