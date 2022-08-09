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Биометрию россиян захотели собирать принудительно

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Минцифры захотело принудительно собирать биометрические данные россиян для Единой биометрической системы (ЕБС), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на поправки к проекту приказа ведомства, отправленные в Аналитический центр при правительстве.

В документе говорится, что согласия субъекта данных на их сбор и актуализацию в ЕБС не требуется. В пояснительной записке авторы поправок указывают, что такой порядок уже закреплен в поправках к закону об информации, принятых 6 июля.

Помимо этого, поправки упрощают передачу биометрических данных из других информационных систем в ЕБС. Для этого теперь будет необходимо, чтобы слепок содержал либо изображение лица, либо образец голоса (прежде требовалось и то, и другое). При этом использовать данные сможет только организация, разместившая их в ЕБС.

ЕБС была запущена в 2019 году. С ее помощью планировалось упростить и сделать более надежным процесс идентификации банковских клиентов. При этом к началу 2022 года в системе было собрано лишь 236,4 тысячи образцов биометрических данных россиян вместо запланированных 70 миллионов.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

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penzainform.ru писал(a):

ЕБС была запущена в 2019 году.
ЕБС она конем.

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Комментарий:

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