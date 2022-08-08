По 12 792 рубля в течение года: россиянам рассказали о положенных выплатах

08.08.2022 | 12:10

Ряд российских граждан могут рассчитывать на помощь со стороны государства.

На портале «Объясняем.рф» напомнили гражданам, что люди потерявшие работу должны получать ежемесячное пособие.

«Чтобы получать пособие, безработный человек должен встать на учёт в центре занятости населения. Это можно сделать: дистанционно — через портал «Работа России» или лично - прийти в ближайший к вам центр занятости населения», - указано на сайте.

По словам специалистов, если человек согласится на предложенные центром занятости вакансии, но получит отказ от работодателей, его признают безработным и назначат пособие. Размер выплаты зависит от стажа гражданина за последний год.

«На 3 месяца, если вы раньше не работали или работали за последний год меньше 6 месяцев (максимальный размер ежемесячной выплаты — 1500 рублей); на 6 месяцев, если вы работали за последний год более 6 месяцев (максимальный размер ежемесячной выплаты в первые 3 месяца — 12 792 рубля, а далее — 5000 рублей)», - отметили специалисты.

Часть безработных граждан, кому осталось пять лет до пенсионного возраста, могут получать пособие до 12 месяцев. Его максимальный размер составляет 12 792 рубля.