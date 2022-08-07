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В Москве начали задерживать менял

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Столичная полиция задержала четырех человек по делу об организации нелегальных пунктов обмена валюты. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, доход от их деятельности превысил 25 миллионов рублей, передает «Интерфакс».

По ее словам, менялы начали совершать операции по покупке и продаже иностранной валюты без разрешительных документов. Для этого они арендовали более десяти помещений в разных районах Москвы и установили там расчетно-кассовое оборудование и приборы для подсчета купюр.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»).

Обмен валюты в России существенно осложнился после ввода российских войск на территорию Украины. Из-за дефицита наличных долларов и евро их покупка в банках проходит по курсам, значительно отличающимся от официального. При этом купленные на бирже доллары и евро невозможно обналичить из-за запрета Центробанка.

На этой неделе ЦБ продлил ограничения на снятие долларов и евро до 9 марта 2023 года. Позднее регулятор объявил, что намерен содействовать ускорению девалютизации и принять дополнительные меры.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Партия **тина, сила народная

Нас к торжеству онанизма ведёт.

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