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В России предложили маркировать VPN-сервисы

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Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж предложил обязать российские магазины приложений маркировать VPN-сервисы знаком 18+. Письмо с просьбой рассмотреть эту инициативу он направил главе Минцифры России Максуту Шадаеву, передают «Известия».

По словам эксперта, с помощью VPN-сервисов российские пользователи могут не только заходить в заблокированные в стране социальные сети, но и посещать сайты, содержащие деструктивный контент, особенно опасный для детей и подростков. В связи с этим Кудж попросил Минцифры начать маркировать приложения для обхода блокировок знаком 18+ как информационную продукцию, запрещенную для детей.

Также ректор РТУ МИРЭА предложил обязать разработчиков VPN-сервисов предупреждать пользователей о возможности передачи их данных третьей стороне, в частности, ставить пометку о том, что их приложение «содержит угрозы информационной безопасности».

Как подчеркнул Кудж, его инициатива снизит риски утечки персональных данных россиян, повысит уровень информационной грамотности и гигиены среди пользователей, а также защитит несовершеннолетних от деструктивного и опасного контента.

Ранее член Совета Федерации Ирина Рукавишникова обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить безопасность VPN для россиян. Кроме того, сенатор заявила о необходимости выяснить, соблюдают ли такие сервисы российское законодательство.

Перед этим член Общественной палаты России Никита Данюк предупредил об опасности VPN. Он рассказал, что с помощью сервисов для обхода блокировок злоумышленники могут получить доступ к личным данным пользователей.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Сначала блокируют а потом успешно борятся с блокировкой. И все при делах.

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