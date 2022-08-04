Российским госслужащим захотели запретить покупать жилье в странах НАТО

04.08.2022 | 16:31

В России захотели запретить федеральным и региональным госслужащим иметь жилье в странах НАТО. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму депутаты от КПРФ, документ опубликован на портале правовой информации.

В случае принятия запрет может распространиться на сенаторов, депутатов и лиц, занимающих определенные должности в Центробанке и Счетной палате, фондах, госкорпорациях и прочих организациях. Супруги тех, кого коснется новый закон, также не смогут владеть недвижимостью в государствах-членах и кандидатах на вступление в НАТО.

Госслужащие не смогут оставаться косвенными хозяевами такой недвижимости, продолжая владеть ею через третьих лиц. После принятия закона имеющие такие активы будут вынуждены отказаться от них в течение трех месяцев.

В марте россиянам назвали проблемы, с которыми можно столкнуться во время покупки недвижимости при наличии у одной из сторон гражданства или ВНЖ в «недружественных странах». Из-за неопределенной ситуации и выхода указа президента о заключении таких договоров, сделка может не состояться.