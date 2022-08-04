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Психотерапевт назвала вызывающие алкоголизм и невроз профессии

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Представители рабочих профессий и звезды шоу-бизнеса подвержены риску развития алкоголизма, сообщила доцент, врач-психотерапевт «СМ-Клиника» Татьяна Потапова. В беседе с «Лентой.ру» она также назвала другие вызывающие проблемы с психикой профессии.

По словам врача, профессия человека значительным образом влияет на его эмоциональное состояние и может спровоцировать проблемы вплоть до невроза и алкоголизма. Она объяснила, что условно можно выделить невротическое и традиционное пьянство. От второго типа страдают представители некоторых специальностей, в которых алкоголизация является совершенно обычным делом.

«Я в свое время собирала на заводе материал для своей научной работы и рабочие, которые состояли на учете, говорили: "Да что вы, что здесь особенного? Да все вокруг так пьют". Вот это самое опасное, когда все вокруг так пьют», - рассказала Потапова. Кроме рабочих, по ее словам, алкоголизму подвержены и звезды шоу-бизнеса.

В своих выводах Потапова опирается на научное исследование Ассоциации психологов России, проведенное в 2011 году, в результате которого был составлен рейтинг самых пьющих профессий. В список наиболее склонных к пьянству включили педагогов, врачей, бухгалтеров, полицейских, дальнобойщиков, актеров и менеджеров.

Потапова подчеркнула, что у представителей перечисленных специальностей алкоголизм нередко развивается на фоне невроза. «Важно диагностировать невроз и, прежде всего, работать с ним, тогда алкоголизм пройдет сам собой», - успокоила психотерапевт.

По ее словам, риску развития алкоголизма также подвержены люди, которые не могут реализовать себя в выбранной профессии и которым не нравится их работа. В таком случае алкоголь помогает сглаживать неприятные ощущения от тяжелого труда, отметила врач.

Говоря о специальностях, представители которых больше всех подвержены стрессу на рабочем месте, врач выделила дальнобойщиков, полицейских, пожарных и пилотов, поскольку их деятельность связана с опасностью как для себя, так и для окружающих. Такая же опасность предостерегает и предпринимателей, чей труд сопряжен со страхом понести материальный ущерб.

Также развитие стрессовых реакций очень вероятно у учителей, педагогов и врачей, так как представители этих профессий имеют высокую степень ответственности за других людей.

Бессонница, по мнению психотерапевта, больше всего грозит врачам, сотрудникам с посменным графиком и руководителям с высокой степенью тревожности. Она добавила, что нарушения сна могут привести к тревоге, депрессии и даже спровоцировать инфаркт или инсульт.

Выгорание на рабочем месте, как рассказала Потапова, может появиться у преподавателей, врачей-онкологов, психологов и психотерапевтов. Профессиональное выгорание, по ее словам, может спровоцировать неврозы, заболевания сердечно-сосудистой системы, а также сахарный диабет и тиреотоксикоз.

Ранее психотерапевт Алиша Пауэлл перечислила основные признаки токсичной работы. Одним из самых очевидных «симптомов» токсичной работы она назвала идею руководства о том, что сотрудники должны быть всегда доступны и во внерабочее время.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

я стал алкоголиком последнее время

Гость||

При такой жизни алкашом станеш

Гость||

Юрий Кнорозов расшифровал письменность майя часто прибывая в изменённом состояние сознания под воздействием алкоголя. И это уже исторический факт и никакой не домысел.

Гость||

Гость писал(a):

под воздействием алкоголя
Известная сплетня, которую распускали его завистники еще при жизни ученого.

Гость||

В советское время бухали все, от тракториста до заводских слесарей и сантехников в жэках. Бухалово это был такой способ уйти от серой действительности, внутренний протест.

Гость||

Так все условия для этого созданы идеально. Сплошная депресуха.Потом еще за грихи предъявят и в ад упекут.

Гость||

бухать очень патриотично и скрепоносно

Гость||

может быть лучше было сказать какие профессии не пьют?

или не найдено таких?

Имя: Гость
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