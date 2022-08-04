KFC и Pizza Hut в России приготовились переименовать

04.08.2022 | 11:37

Заведения KFC и Pizza Hut в России готовят к переименованию, следует из материалов компании Yum! Brands, владельца сетей, размещенных на сайте компании.

Уточняется, что в июне предприятие завершило передачу Pizza Hut в России местному оператору и он уже начал процесс проведения ребрендинга, руководствуясь концептом, не связанным с Yum! Brands. Переговоры о передаче ресторанов KFC также продвигаются, включая заведения, работающие по франшизе. Местный оператор возьмет на себя ответственность за ребрендинг.

«После завершения этого процесса мы полностью уйдем из России», - подчеркивается в публикации.

О переговорах о продаже KFC компания сообщала в начале июля. В середине месяца основатель российского проекта корейского стритфуда Kannam Chicken заявил, что намерен приобрести этот бизнес, и предупредил о вероятной смене названия.