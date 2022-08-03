В стране и мире

Стало известно новое название Coca-Cola в России

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Напиток Coca-Cola в России будет иметь новое название — в рамках ребрендинга Cola стала «Добрый Cola», сообщает Telegram-канал Mash. Кроме того, изменения затронули известные газированные напитки Fanta, Schweppes и Sprite.

Помимо обновленной Coca-Cola в линейке будут представлены следующие товары: «Добрый Orange» - аналог бывшей Fanta, «Rich тоник» заменит Schweppes, а Sprite временно перестанет выпускаться. Канал добавляет, что появятся новые отечественные вкусы: Dushes, Cherry, Lemonade, Mango и Sib Travy.

Напитки будут производиться в России; цена, скорее всего, не станет выше. Первые продукты планируют запустить уже этой осенью.

Компания Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) в июне заявила о решении остановить производство на территории России, а также продажу напитков под брендами Coca-Cola.

В связи с отсутствием продукции крупные сети быстрого питания KFC и Burger King начали переходить на напитки «Черноголовки» вместо Coca-Cola. В заведениях «Вкусно - и точка» пока не перестали продавать продукцию Coca-Cola - руководитель компании отмечал, что удалось сделать определенный запас продукции, однако рано или поздно он закончится. Поиск альтернативы Coca-Cola начали и рестораны: после ухода компании с российского рынка они ведут переговоры с крупными производителями напитков, а также предлагают в качестве замены лимонады собственного производства.

Ранее стало известно о скором исчезновении с российского рынка чаев Lipton, Brooke Bond и Saito - они перестанут производиться в стране к концу 2022 года. После этого компания-производитель Ekaterra полностью прекратит их продажу в России.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Напиток Coca-Cola в России будет иметь новое название — в рамках ребрендинга Cola стала «Добрый Cola»
Т.е на второе слово русский аналог импортозаместили придумать не смогли. Страна идиотов

Гость||

слабоумие какое то

Гость||

Добрый Коля

Гость||

Добрый Коля

Гость||

Вато Кола.

Гость||

Dushes, Cherry, Lemonade, Mango и Sib Travy - а по-русски уже принципиально не хотят назвать?

Гость||

Ругают по всем каналам все западное, а называют напитки не по-русски.

Гость||

Coca-cola и точка

Гость||

соска сола

Гость||

Какая еще соса-сола? Байкёль - наше всё! Я вискарь только Байкёлем запиваю) Солай, только если Байкёля нет!

Гость||

Вискарь это импортный продукт. придется тебе замещать его отечественным самогоном.

Гость||

Иван - чай, который президент призвал широко культивировать, растение не простое, а ещё и лечебное, примеряемое, в частности, по свидетельству Википедии, и при онкологических недугах. При этом выясняется, что молодые листья Иван - чая пригодны для приготовления салатов и супов, а из корней возможно делать муку и выпекать хлеб. И это не все: при сбраживании корневая мука Иван- чая даёт спиртовой напиток. Получается, что введённый сегодня в политическую повестку Иван- чай - важнейший ресурс выживания страны в особо тяжёлый санкционный период. С Иван - чаем можно быть и сытым, и пьяным, и здоровым. Так что иван - чай по разнообразию свойств существенно превосходит лебеду, которую ели на Руси в прежние лихие периоды

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