Собственникам посоветовали продавать жилье с помощью хлеба

03.08.2022 | 12:19

Собственникам назвали десять запахов, которые помогут продать жилье. Соответствующее исследование провел портал GetAgent, результаты приводит издание Express.

В первую очередь эксперты советуют использовать для привлечения потенциальных покупателей запах свежего хлеба. Этот аромат стал самым популярным среди участников опроса, получив 37 процентов голосов. Второе место занял запах чистого постельного белья (36 процентов), третье - аромат кофе (27 процентов). 25 процентов респондентов заявили, что быстрее согласятся купить жилье, где пахнет новым ковровым покрытием или скошенной травой. В список вошли также запахи роз, ванили, яблочного пирога, чистящих средств и торта.

Исследование выявило и те запахи, которые сильнее всего отталкивают покупателей. 68 процентов респондентов высказались против запаха плесени, 64 процента - против запаха рвоты. Остальные участники опроса отметили запахи еды для собак, жженой резины, пыльного чердака и потной одежды.

В июне специалист по маркетингу Анна Братчикова рассказала, как правильно продавать квартиры. Она отметила важность определения целевой аудитории и посоветовала публиковать объявления о продаже или сдаче в аренду не только на специальных сайтах, но и в соцсетях.