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Минюст России объяснил отличие между «фейками» и «дискредитацией» армии

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Министерство юстиции России подготовило два пособия, в которых разъясняется отличие мнений и утверждений о специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Данные документы призваны объяснить российским судьям и следователям, как правильно анализировать высказывания о действиях Вооруженных сил России, а также как проводить судебную экспертизу по новым статьям Кодекса об административных нарушениях и Уголовного Кодекса. В частности уточняется, что «утверждение о факте» относится к статье о «распространении заведомо ложной информации», в то время как негативное «мнение» о действиях армии - к статье о «дискредитации».

При этом первая методичка предназначена для экспертизы о «публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной (недостоверной) информации». Авторы документа отмечают, основной задачей экспертизы является «установление способа подачи содержащейся в материале информации». Как добавил член президентского Совета по права человека, глава информационно-аналитического центра «Сова» (включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Александр Верховский, это означает, что эксперт должен решить, имеется ли в рассматриваемом сообщении утверждения о фактах и относятся ли они к составу статьи.

Во втором пособии разъясняется, что под «дискредитацией» следует понимать «умышленные действия, направленные на подрыв доверия к органам госвласти, умаление их авторитета».

В начале марта Государственная Дума приняла закон, вводящий уголовную ответственность за распространение фейков о Вооруженных силах России. Максимальное наказание по нему составляет до 15 лет лишения свободы.

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Источник — lenta.ru
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