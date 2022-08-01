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В стране и мире

В Центробанке оценили вероятность деноминации в России

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Зампред Банка России Сергей Белов, курирующий наличное денежное обращение, в беседе с «Известиями» оценил вероятность деноминации в России. По его словам, причины и предпосылки для этого отсутствуют, этот вопрос не стоял и не стоит на повестке.

«Причин для этого точно никаких нет. На повестке дня этот вопрос не стоял и не стоит, это я могу с уверенностью сказать. Любая деноминация в основном проходит после периода гиперинфляции. Сейчас экономических предпосылок для деноминации нет, даже не стоит это обсуждать», - сообщил Белов.

Зампред Центробанка напомнил, что последняя деноминация 1998 года была своеобразным отсечением периода нестабильности, она была направлена на укрепление доверия к российской валюте и оказалась затратным и продолжительным процессом.

По его словам, проводимая сейчас модернизация банкнот преследует иные цели, это сделано для того, чтобы купюры стали более качественными, долговечными и защищенными.

Ранее Центробанк представил обновленную купюру номиналом 100 рублей. Купюра была введена в обращение 30 июня. В бумагу банкноты внедрены защитные волокна двух типов: цветные с чередующимися участками красного и синего цветов, а также волокна серого цвета.

В обращение банкноты поступят постепенно, параллельно будут продолжать использовать и существующие сторублевые купюры - образца 1997 года, включая модификации 2001 и 2004 годов. О презентации новой купюры стало известно еще в январе.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Как всегда в России все хорошо?

Гость||

Зачем???

Дмитрий Н. Мотовилов||

Инноминация - повышение стоимости рубля.

Печатка защищённых десяток взамен

незащищённых монет.

Гость||

О, давненько деноминации не было! Информационный вброс неспроста))

Имя: Гость
Комментарий:

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