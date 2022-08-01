Сетевое издание|18+|Понедельник|1 авг 2022|17:28
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Россиян предупредили о записывающих разговоры в квартире устройствах

Печать
Telegram

Россиян предупредили, что умная бытовая техника с выходом в интернет способна вести слежку за владельцами таких устройств. В частности, популярные смарт-колонки могут записывать и передавать разговоры в квартире, сообщил РИА Новости эксперт по информационной безопасности «Лиги цифровой экономики» Андрей Слободчиков.

Как правило, смарт-колонка подключена к интернету: благодаря этому владелец может управлять ей со смартфона или компьютера. Именно доступ к сети и создает риски для личных данных пользователей, предостерег специалист. Он добавил, что злоумышленники обычно атакуют такие устройства почти сразу после их подключения к интернету.

«Из-за недостаточного уровня защищенности IoT-устройств злоумышленники могут следить за жертвой: похищать конфиденциальную информацию, незаметно фотографировать, фиксировать время активности (например, для ограбления), получать доступ к данным платежных карт. Способы слежки зависят от вида устройства. Популярные смарт-колонки способны передавать на сторонние серверы записи разговоров в квартире», - указал Слободчиков.

В разговоре с агентством эксперт указал, что чаще всего угрозу персональным данным несут дешевые устройства, поскольку они наиболее подвержены взлому. Для защиты личных данных специалисты рекомендовали соблюдать меры предосторожности. В частности, не скачивать на смартфон, которым управляется умная техника, сомнительные программы, а также установить надежный пароль на домашнюю Wi-Fi-сеть.

В июне глава проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко предостерег россиян от слежки через камеры смартфонов и ноутбуков. Специалист порекомендовал пользователям заклеивать камеры на гаджетах.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
0
0
0
 
Гость||

маразм крепчал))

Дмитрий Н. Мотовилов||

Давно уже пора отказаться от смартов и заклеить камеры.

Гость||

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

и заклеить камеры.
Чего её заклеивать? Она у тебя и так закрыта и охрана рядом.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Всхлип шалопая...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Специалист порекомендовал пользователям заклеивать камеры на гаджетах.
И экран тоже, туалетной бумагой и изолентой, чтобы не видеть что там показывают

Гость||

У меня на устройствах защитник спрашивает, при запуске приложения, потенциально использующим камеру: разрешить использование последней или как? А у вас использует без разрешения что ли? Ну тогда так тому и быть

Дмитрий Н. Мотовилов||

Элементарно ломаются все разрешения

Гость||

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Элементарно ломаются все разрешения
Ну ты известный хакер))

Гость||

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Элементарно ломаются все разрешения
Ну-ка поподробнее, как?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте