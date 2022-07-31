Вода в Средиземном море прогрелась до экстремальных температур

31.07.2022 | 19:38

Вода в западной части Средиземного моря прогрелась до экстремальных температур — в некоторых местах близ Испании, Италии и Франции они преодолели отметку в 30 градусов Цельсия. Это угрожает флоре и фауне Средиземноморья, сообщает RTVE.

Отмечается, что еще в конце мая температура воды в Западном Средиземноморье была на четыре-пять градусов выше нормы. В середине июля она поднялась выше 30 градусов. В Государственном метеорологическом агентстве Испании заявили о признаках морской волны тепла — фиксировании постоянных аномально высоких температур на протяжении нескольких дней подряд. Доктор агентства Хуан Хесус Гонсалес отметил, что в долгосрочной перспективе может быть нанесен вред биоразнообразию моря.

Кроме того, становятся возможны экстремальные погодные явления. В частности, растет вероятность ураганов. Также в агентстве отметили, что если раньше волну тепла фиксировали в среднем раз в 20 лет, то теперь за пять последних это уже второй случай.

«Средиземное море все больше становится похожим на Карибское», — заявил Гонсалес. По его словам, такие значения могут повторяться все чаще, пока «аномальное не станет нормальным».

Ранее сообщалось, что из-за начавшейся этим летом аномальной жары в Испании и Португалии уже погибли более тысячи человек.