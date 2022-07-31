Названы последствия выхода России из проекта МКС для станции

Без российских космонавтов на Международной космической станции (МКС) могут возникнуть сложности с корректировкой орбиты комплекса, заявил летчик-космонавт Андрей Борисенко. Возможные последствия выхода России из проекта для станции он назвал в разговоре с «Лентой.ру».
Борисенко обратил внимание, что МКС изначально проектировалась таким образом, чтобы функционал станции был равномерно распределен между сегментами. «Функционал станции без российских ученых, насколько я представляю, будет достаточно усечен. По крайней мере, в плане технических возможностей», — указал космонавт.
Он отметил, что некоторые функции на станции глубоко интегрированы друг в друга. «Некоторые функции может выполнять только американский, а другие — только российский сегмент. Например, подъем орбиты станции. Как правило, это осуществлялось российскими грузовыми кораблями "Прогресс", американские корабли, насколько мне известно, не осуществляли изменение элементов орбиты. Насколько возможно делать это другими способами — вопрос к специалистам», — подчеркнул Борисенко.
Кроме этого, он указал, что на станции проводятся эксперименты, в которых участвуют ученые из разных стран. «Ряд экспериментов, которые проводятся на станции, были совместными. Естественно, в этом плане эксперименты уже не смогут выполняться в таком объеме, в котором выполнялись ранее, ввиду отсутствия российского экипажа на борту», — счел специалист.
Решение о выходе России из проекта Международной космической станции после 2024 года принято 26 июля. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее в июле в «Роскосмосе» сообщили, что астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) впервые на МКС вышла в открытый космос в скафандре из России.
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Основных успехи космической программы СССР: запуск первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года; запуск 3 ноября 1957 второго спутника с собакой на борту; первое изображение обратной стороны Луны — Луна-3. 1959 год; первый полет человека в космос (Ю.А. Гагарин) 12 апреля 1961 года; первый выход человека в открытый космос (А. А. Леонов) 19 марта 1965 года; первый в мире планетоход — «Луноход-1», 1970 год; первая мягкая посадка на Венеру — Венера-7, 1970 год; первая мягкая посадка на Венеру — Венера-7, 1970 год; первая мягкая посадка на Марс — Марс-3, 1971 год; создание на орбите земли первой многомодульной орбитальной станции «Мир», 1986 год; И это за 35 лет! ---- Сейчас же мы потеряли все! Все п....ли! Столько лет в ТРУБУ! ПРОСТИ НАС ЮРА!