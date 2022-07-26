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В России отказались выдавать электронные визы иностранцам

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В России отказались открывать интернет-портал для оформления единых электронных виз для иностранцев. Об этом заявил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин, передает ТАСС.

По словам собеседника агентства, такое решение принято в ответ на недружественные действия европейских стран, которые приостановили действие соглашений об упрощении поездок граждан и ужесточили процесс выдачи виз россиянам.

При этом Волынкин отметил сокращение иностранного турпотока в Россию — за первые четыре месяца 2022 года гражданам Евросоюза выдано виз в 20 раз меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Представитель МИД объяснил это высокой стоимостью перевозки и транспортной логистикой.

«Так что будем откровенны: даже с запуском электронной визы в ближайшее время вряд ли стоит ожидать кратного увеличения количества поездок иностранцев в Россию, в том числе в целях туризма», — заключил он.

Ранее Волынкин заявил, что в России допускают возможность введения ограничений на получение шенгенских виз россиянам. По его мнению, большинство призывов и заявлений о прекращении выдачи виз делаются «одиозными политиками или общественными деятелями-русофобами».

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Источник — lenta.ru
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