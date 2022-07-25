Сетевое издание|18+|Понедельник|25 июл 2022|17:47
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Путин учредил новый праздник в России

Печать
Telegram

Президент России Владимир Путин постановил отмечать 2 октября День среднего профессионального образования. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, новый праздник учрежден в целях развития и популяризации среднего профессионального образования.

Ранее с соответствующим предложением выступило Минпросвещения России. В министерстве подчеркнули, что памятная дата станет ярким событием для всех причастных к этой сфере, прежде всего преподавателей и мастеров, которые занимаются подготовкой будущих рабочих кадров.

Ранее глава государства подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности. Согласно документу, праздник установлен в целях сохранения традиционных семейных ценностей, а также духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
0
0
0
 
Гость||

Правильно! Поддержим китайскую пиротехническую промышленность!

Гость||

Лет 30 уже второго октября отмечается День профтехучилище, он спит чтоли или уже.....

Гость||

Ку ку?

Гость||

Гость писал(a):

Вместо того что бы нищие оклады поднимать он праздники новые вводит
Это называется "нематериальная мотивация". Доску почета учредить, вымпел, переходящее знамя. Праздник опять же. Работник доволен вымпелом, а работодатель ему ни копейки не заплатил. Фокус-покус!

Гость||

Пока экономика не встанет на ноги Надо отменить все праздники.

Гость||

Гость писал(a):

оску почета учредить, вымпел, переходящее знамя.
Грамоту можно...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте