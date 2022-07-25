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В стране и мире

«Евровидение-2023» пройдет в Великобритании

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Музыкальный конкурс «Евровидение-2023» пройдет в Великобритании. Информация о том, что Европейский вещательный союз (EBU) подтвердил новое место проведения, появилась на сайте организации.

Уточняется, что Украина не будет принимать следующее мероприятие по соображениям безопасности, однако автоматически войдет в гранд-финал состязания. Принимающей вещательной компанией станет BBC.

«Вызывает большое сожаление то, что наши коллеги и друзья из Украины не могут провести конкурс песни "Евровидение-2023". Получить приглашение провести крупнейший и самый сложный музыкальный конкурс в мире — большая честь. BBC стремится сделать это мероприятие истинным отражением украинской культуры, а также продемонстрировать разнообразие британской музыки и творчества», — заявил генеральный директор BBC Тим Дэви.

В каком городе проведут фестиваль, пока не уточняется. Даты «Евровидения-2023» тоже будут объявлены позже.

На последнем «Евровидении» победили представители Украины Kalush Orchestra. В финале конкурса, который проходил в Турине, украинские музыканты набрали 631 балл.

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Источник — lenta.ru
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