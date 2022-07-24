Пандемии коронавируса предрекли окончание из-за «кентавра»

24.07.2022 | 09:41

Пандемия COVID-19 может закончиться из-за подвида омикрон-штамма коронавируса ВА.2.75. Это в разговоре с РИА Новости предрек доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Он допустил, что новый ВА.2.75 способен оказаться «живой вакциной». «Кентавр» более заразный и способен в короткие сроки проиммунизировать население, объяснил эксперт.

Ранее Жемчугов назвал новый подвид «хвостом пандемии» и «окончанием эпидемии коронавируса». «Никаких ограничений и масочно-перчаточных мер возобновлять не нужно», — подчеркнул медик, добавив, что «кентавр» вытеснит все предыдущие остатки предыдущих более опасных подвидов COVID-вирусов.