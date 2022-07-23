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В стране и мире

Сомнолог рассказал о влиянии кошмаров на качество сна

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Кошмары влияют на качество сна человека, заявил врач-сомнолог Роман Бузунов в беседе с RT.

По его словам, сновидения, в частности кошмарные, — это перерабатывание накопленной информации. Бузунов объяснил, что во время отдыха ночью формируется долговременная память, проходит адаптация к окружающей среде, поиск решений, как действовать дальше.

«Проигрывая ситуацию в кошмарных сновидениях, мозг ищет для себя решение, как он бы в ней действовал: убегал, догонял, боролся», — рассказал он о том, почему людям снятся кошмары. Врач посоветовал воспринимать это как «адаптационный элемент».

По словам специалиста, при большом стрессе кошмары могут участиться и «истощать нервную систему», быть навязчивыми. «Мозг обращается к этой ситуации, не может адаптироваться, не может принять решение, как действовать дальше, в ужасе просыпается, так и не найдя никакого решения. Это уже проблема, которая вызывает тревоги, депрессии, и это основание для того, чтобы обратиться к специалисту», — добавил он.

Ранее врач-сомнолог Вязова при коронавирусе посоветовала ложиться спать до 22:00 и постараться отказаться от сиесты.

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Источник — lenta.ru
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