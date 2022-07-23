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В стране и мире

Коэффициент распространения коронавируса в России рекордно вырос

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Коэффициент распространения коронавируса в России рекордно вырос — показатель поднялся до 1,42 впервые с 1 февраля, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба. Коэффициент держится выше единицы уже десять дней подряд.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Максимальным показатель оказался в Ростовской области — 2,15 (рекорд с начала пандемии). В Москве коэффициент поднялся до 1,96 (наибольшее значение с 23 января), в Подмосковье — до 1,63, в Санкт-Петербурге — до 1,4, в Красноярском крае — до 1,32, в Свердловской и Нижегородской областях — до 1,17 и 1,16 соответственно, в Самарской области — до 1,04.

Результат ниже единицы показали только два из десяти регионов с наибольшим числом заразившихся: в Пермском крае показатель оказался равен 0,99, в Воронежской области — 0,8. Увеличения показателя отражает рост заболеваемости в стране: за последние 14 дней количество зафиксированных случаев заражения ковидом взлетело более чем в два раза и достигло максимума с начала мая 2022 года. В столице в последние дни устанавливают наибольшее число заражений с середины марта.

Утром 23 июля стало известно, что за сутки в России выявили 6953 случая заражения коронавирусной инфекцией. Число летальных исходов за сутки составило 38, количество выздоровевших — 4803. Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 18 524 732 случаев заболевания, 17 933 862 пациентов выздоровели.

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Источник — lenta.ru
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