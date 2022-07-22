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Россиянам предложили сокращать рабочую смену один день в году

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В России предложили сокращать рабочую смену людям один день в году — в день рождения. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Олег Матвейчев, он направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова. Копия документа есть в распоряжении RT.

В письме Матвейчев обратил внимание, что, согласно Трудовому кодексу России, продолжительность рабочего дня, который предшествует нерабочему праздничному дню, становится меньше на один час.

Политик подчеркнул, что закон в настоящее время не предусматривает сокращение рабочего дня в день рождения, хотя для этого торжества так же требуется дополнительное личное время, как и с другими праздниками.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в трудовое законодательство в части установления для граждан, осуществляющих трудовую деятельность в свой день рождения, сокращенного на один час рабочего дня или смены», — написал депутат в обращении.

Ранее в Госдуме приготовили проект о новом выходном дне в России. Соответствующий законопроект устанавливает в стране 8 июля нерабочий день в честь Дня семьи, любви и верности.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Это он танками оппозицию предлагал давить? Полный неадекват, даже коллеги по партии это признают!

Гость||

Такое сказать или подумать можно только в состоянии невменяемости.

Гость||

Заметили? Жирика не стало как то спокойней стало!? Но его лавры не дают некоторым покоя!

Гость||

На один час сократить в день рождения рабочую смену! ЭТО КАКОЙ ИЗВРАЩЕННЫЙ УМ НАДО ИМЕТЬ?

Гость||

Так и не установили что они там курят?

Гость||

Вроде мы тут не причем. Но как то стыдно что живешь в стране в которой такие депутаты.

Гость||

Сразу понятно, едрос! Только у них в голуву могло такое придти.

Гость||

Так оно и дальше будет продолжатся. Они же сами себя избирают. Сами за себя голосуют! А потом заявляют нас народ избрал - вы же сами нас выбирали! Очень удобная позиция.

Имя: Гость
Комментарий:

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