В стране и мире

Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций против России

Печать
Telegram

Совет Евросоюза (ЕС) утвердил седьмой пакет санкций ЕС против России, сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

«Страны-члены утвердили наши усиленные и продленные санкции против Кремля», — написала она.

Санкции вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, там же опубликуют все подробности нового пакета.

20 июля постоянные представители стран-участниц Европейского союза утвердили седьмой пакет санкций против России. Уточнялось, что в санкционный список попали более 50 физических и юридических лиц, среди которых фигурируют политики и военнослужащие.

Кроме того, новый пакет санкций предполагает запрет на российское золото.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
0
0
0
 
Гость||

собянин, машков, безруков и байкер хирург попали под санкции?

Гость||

вот те на, а тут писали что и старые санкции уже отменяют

Гость||

Отлично, хорошие новости. санкции всегда нам на пользу.

Гость||

Легким движением руки раша превращается в северную корею

Гость||

Ничего, скоро нам Москвич обещают запустить. Наш, родимый советский! Будет полегче.

Гость||

Гость писал(a):

что сейчас им выгоднее всего выйти на пенсию, ведь тогда по контракту они получат средний оклад за год.
Я,конечно, уважаю, диспетчеров. Но почему рабочий или учитель при уходе на пенсию не получают 12 окладов?

Гость||

Гость писал(а):

> Легким движением руки раша превращается в северную корею

Либеральное отребье завыло

Гость||

13.07 Ну так забейся в угол и не вой...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте