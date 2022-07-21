В стране и мире

Пытавшегося поджечь военкомат россиянина заключили под стражу

Печать
Telegram

Ярославский областной суд заключил под стражу 21-летнего жителя Углича, обвиняемого в покушении на совершение теракта. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

Также молодому человеку вменяется покушение на публичные призывы к экстремистской деятельности. Он арестован по ходатайству следователя до 14 сентября.

Обвиняемый был задержан при попытке поджечь военкомат с помощью «коктейля Молотова».

20 июля сообщалось о задержании в Приморье 21-летнего уроженца Якутии за поджог здания военного комиссариата в центре Владивостока. Накануне инцидента молодой человек разместил в сети объявление о поиске работы. После этого ему написал человек под ником «Альберт» и предложил заплатить 120 тысяч рублей за поджог военкомата. Когда парень согласился, мужчина скинул ему видео, содержащее дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России. Также отмечается, что россиянин решился на преступление не из идеологических соображений, а ради денег. 8 июля он попытался поджечь здание, однако пламя быстро потушили. Возбуждено уголовное дело по статье 205 («Террористический акт») УК РФ. Подозреваемый признался в содеянном.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
0
0
0
 
Гость||

Чем вам военкоматы помешали?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте