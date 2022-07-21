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Одна sms лишит всех денег: стала известна новая схема мошенничества

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Россиянам, которые пользуются банковскими приложениями на своих смартфонах, стоит внимательнее относиться к любым sms-сообщениям.

Специалисты по кибербезопасности зафиксировали новый и достаточно опасный вид мошенничества.

«Месяц назад мы радовались, что телефонные мошенники стали реже звонить россиянам. Но сейчас с сожалением фиксируем новый всплеск. И очень опасную схему», - указали специалисты Сбербанка в официальном Telegram-канале финансового учреждения.

По словам специалистов, теперь мошенники действуют не только от имени силовиков, но и от имени сотовых операторов.

Они сообщают потенциальной жертве, что неизвестные якобы подключили к номеру несанкционированную переадресацию. И убеждают, что для отключения этой функции необходимо ввести на устройстве короткую команду.

«После этого все SMS жертвы переадресуются на телефон злоумышленника. Если данные ваших карт были где-то скомпрометированы (например, после покупок на фишинговых сайтах), одноразовый пароль поможет мошенникам списать все ваши деньги», - предупредили в Сбербанке.

Специалисты отметили, что если человек пойдет на поводу у мошенников, то он даже не получит уведомления о подключении подобной услуги. Лишится всех денег, а узнает об этом лишь по факту.

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