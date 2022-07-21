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Названа причина увеличения сроков банковских переводов в России

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Борьба с мошенниками может увеличить срок банковских переводов в России, такую причину называет газета «Коммерсантъ». Новые правила, которые разрабатывают в Госдуме, могут усилить ответственность банков за операции, связанные с хищением средств у граждан.

Согласно законопроекту, банки должны будут вернуть клиентам средства, если не проведут специальную проверку на «признаки мошеннических операций». В случае их выявления банки смогут блокировать перевод на два дня, причем это произойдет даже если клиент подтвердил операцию.

По оценкам экспертов, банкиры могут серьезно переоценивать степень риска и будут часто блокировать средства. Кроме того, мера может оказаться недостаточно эффективной: база данных мошенников, на которую должны ориентироваться банкиры, обновляется с задержкой в пять–семь дней, а за это время можно вывести значительные суммы.

Ранее Центробанк рассказал о новом способе мошенников получить доступ к дистанционному управлению банковским счетом жертвы. Новая схема заключается в том, что преступники сообщают жертве, будто используемый телефонный номер скоро перестанет действовать. Чтобы избежать этого, они предлагают набрать на смартфоне комбинацию цифр. В результате подключается переадресация звонков и текстовых сообщений, в том числе с SMS-кодами от банка, на номера мошенников.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Думаю, что к осени деньги в банках заморозят, а потом обнулят как в 90-е.

Гость||

Гость писал(a):

Думаю, что к осени деньги в банках заморозят, а потом обнулят как в 90-е.
деньги были ваши станут наши

Гость||

То есть надо вытаскивать из банков все денежки пока не поздно? А если они обмен затеят за 3 дня как при Павлове, что тогда? В общем как не трепыхайся все равнл обкрадут? Только метериальные ценности - недвижимость, золото, валюту

Имя: Гость
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